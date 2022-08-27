«Так любили один одного»: військовий путіна втратив в Україні руку, а в росії його покинула «вірна» наречена

Російські військові повинні звикнути до того, що для своїх близьких та родичів вони поступово стають лише джерелом отримання незапланованих доходів.

Одним із недавніх доказів подібних тверджень стала історія, яку розповіли російські ЗМІ — її наводить видання «Телеграф».

За його інформацією, один із окупантів втратив в Україні руки на фронті, а після прибуття в росію — ще й «вірної» російської нареченої (очевидно, це її подруга «дозволяла» чоловікові ґвалтувати українок).

Виявляється, 23-річний контрактник із Сахаліну на війні в Україні втратив праву руку, уламками йому пробило легені та ребра. Але на цьому його історія не закінчилась. Окупант, який приїхав вбивати українців, залишив свою карту, на яку нараховувалася солдатська зарплата, своїй нареченій, з якою зустрічався упродовж трьох років. Коли йому прийшли виплати за поранення (напевно, наречена розраховувала на виплати за смерть), він змінив пін-код — очевидно, у закоханих з довірою все ж таки були деякі труднощі.

Після цього йому надійшло повідомлення про те, що за старим кодом хтось хоче зняти велику суму грошей. Після цього контрактник зателефонував дівчині, яка почала говорити про те, що «їй треба купити одяг», навіть не запитавши, як наречений почувається.

«Не зрозумію, що з нею трапилося. Ми так любили один одного, вона була такою ніжною та ласкавою, а як замаячили ці мільйони, немов диявол її душу забрав. І я не один із такою історією», — поділився сльозливою історією окупант.

Схоже, жадібність випалює російським військовим здатності мислити логічно, і вони в результаті залишаються з великою дулею замість винагороди — а на що інше заслуговують солдати-вбивці країни-терориста, які цілком можуть розраховувати на «премію Дарвіна» за безглузду смерть?

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