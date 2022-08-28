«Хороша ознака»: окупаційна влада Криму вивезла свої сім'ї з Криму

Після вибухів, що пролунали на військових об'єктах росії в анексованому Криму, настрій жителів півострова змінилося. Про це ресурсу «Крим.Реалії» розповів народний депутат України, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. За його словами, кримські татари зараз ходять одне до одного в гості на «каву з нагоди сприятливої звістки».

Тим часом серед окупантів та їхніх сімей наростає паніка, є дані, що самопроголошені «лідери» Сергій Аксьонов та Володимир Константинов вивезли свої родини. Це ж зробили і співробітники ФСБ, які працюють у Криму.

Однак кримським татарам, навіть у разі початку атак ЗСУ на півострів, не варто побоюватися — треба лише триматися подалі від військових баз.

Також Джемілєв не виключає ймовірності удару ЗСУ по Кримському мосту, називаючи це «дуже правильним, правовим рішенням». Причина — цим мостом прямує величезна кількість озброєння, що вбиває наших громадян.

А росіянам, які облаштувались у Криму після його анексії (за різними оцінками, туди приїхало від 600 тисяч до півтора мільйона росіян), доведеться залишити півострів.

«Моя позиція така: не може бути мови, щоб вони там залишалися. Вони перейшли кордон з порушенням українського законодавства. А якщо ще й зі зброєю — це до восьми років позбавлення волі. Тому найкраще для цих росіян — поки немає тисняви, повернутися на свою історичну батьківщину», — закликає лідер Меджлісу.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов звернувся до колаборантів у Криму із закликом пом'якшити собі вирок, «здавши» ЗСУ військові об'єкти росіян.

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