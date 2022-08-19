«Пом'якшіть собі вирок»: у РНБО звернулися з «привабливою пропозицією» до кримських колаборантів

Нещодавні операції українських спецпризначенців в окупованому Криму підтверджують, що демілітаризація та деокупація півострова стоїть на порядку денному в українського керівництва.



Після серії вибухів росіяни поспішили залишити Крим. А місцевим колаборантам варто подумати про майбутнє. Вони можуть пом'якшити вирок, якщо здадуть військові об'єкти росіян. З такою пропозицією до зрадників звернувся у Twiiter секретар РНБО Олексій Данилов.



«Крим — суверенна територія України. Питання порядку денного — покрокова демілітаризація півострова з його подальшою деокупацією. Звертаю увагу! Кримські колаборанти та зрадники можуть пом'якшити судовий вирок, надавши цінну інформацію Силам оборони про військові об'єкти та техніку рф на території АРК», — написав він й прикріпив до повідомлення посилання на Telegram-канал СБУ.

Раніше у Міноборони запевнили, що завдання України — це вихід на межі держави 1991 року. Тому наші бійці поступово звільнятимуть усі свої території, включаючи Крим. До того ж у США заявили, що вони схвалюють застосування Україною їхньої зброї у Криму.



«ФАКТИ» писали про вибухи та пожежу на військовій авіабазі у селищі Гвардійське під Сімферополем. На цьому аеродромі базувалася російська військова авіація, яка здійснювала нальоти на український південь та Запорізьку область.

Також повідомлялося про вибух та детонацію боєприпасів на військовому складі в районі Джанкоя. До цього був потужний вибух на аеродромі в Новофедорівці, де росіяни втратили понад десять військових літаків.

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