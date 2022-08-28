«Мене це засмучує, бо то на руку ворогам»: Каменських відповіла на хейт щодо Потапа, який не повертається до України
Співачка Настя Каменських, яка нещодавно повернулась до України після 24 лютого, вперше зізналась чому її чоловік та продюсер Олексій Потапенко не спішить до рідного Києва і чим займається в Іспанії. Адже останні дні отримала чимало повідомлень від шанувальників із гнівними твердженнями, що той банально уникає можливого призову. За словами артистки, у її коханого проблеми зі здоров'ям.
«В Олексія паралізувало пів обличчя, ми знаходимося без адаптації і кожен українець переживає посттравматичний синдром, депресію. І тут починає сипатись здоров'я. Мій чоловік багато їздить з благодійними концертами і має ще кілька проектів, які він повинен завершити. І зовсім скоро він приїде додому, — розповіла у програмі „Все буде добре“ Настя. — А щодо хейту, то він є. Мене це засмучує, бо то на руку ворогам. Якщо хочете написати щось погане про своїх співвітчизників, краще напишіть пост, що у нас війна й краще розповідайте правду. Давайте будьмо єдині і підтримувати один одного. В мене є гідність, і я не буду нічого доводити. Закочу рукава і краще далі працюватиму».
Не оминула співачка і спогади про своє повернення до України. за її словами, плакала від щастя і разом із тим переживала за тих, хто втратив дім та рідних через обстріли.
«Коли переступила на українську землю, то відчула величезне щастя. цілувала її, ридала у своєму будинку, обіймала яблуню, яка цього року гарно вродила. Мене переповнювало багато емоцій. Перше, що зробила — поїхала до мами. Я — одна із тих, кого війна застала не вдома. Я була на відпочинку. Чомусь існує наратив, що ті, хто там, їм легше. Це неправда, тому що війна для кожного українця — біль. Наша родина завдяки благодійних концертам допомогла зібрати понад 75 мільйонів гривень. я володію англійською та іспанськими мовами, тому в мене була величезна можливість поспілкуватись із людьми та ЗМІ. Я розповіла все, показала відео як вони вбивають українців. І коли мене спитали як я відношусь до конфлікту, то я просто спалахнула! Це війна, це геноцид! Росіяни з глузду з'їхали».282
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