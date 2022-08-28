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Україна

Міноборони показало, хто бавиться з вогнем на військових базах окупантів

16:20 28 серпня 2022
Вибухи на аеродромі у Саках

Схоже, в українських партизан на тимчасово окупованій ворогом території, які щодень влаштовують ворожим військам «бавовну», з'явився аніме-талісман з красномовним ім'ям «Бавовнятко». Його Міністерство оборони показало на своїй сторінці в Twitter.

Як виявилося, це пухнаста тваринка, яка є дуже непосидючою.

«Вночі Бавовнятко тихо приходить на бази окупантів, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця, заповнені легкозаймистими предметами, і починає там бавитися з вогнем», — розповіли українські військові.

 

Цікаво, що в самій росії на цілком офіційному рівні заборонено говорити про факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території, скажімо, анексованого Криму. 

"У випадках, якщо інформація про знищення військових об’єктів ставатиме відомою громадськості, для того щоб запобігти ще більшій паніці, окупанти розповідатимуть про халатність чи недбальство певних посадових осіб, прізвища яких вже встановлені і яких буде притягнуто до відповідальності", - йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

Проте слово "бавовна" вже встигло закріпитися в лексиконі, і не тільки українців. Так, нещодавно Посол Британії в Україні Мелінда Сімонс продемонструвала ...стебло бавовни, яким вона прикрасила свій робочий кабінет.

 

Нагадаємо, що в анексованому Криму так злякалися української «бавовни», що гауляйтери і фсбівці вже вивезли з півострова свої родини, аби чого не сталося.

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