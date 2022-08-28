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Україна

Мер Мелітополя розповів про «пекельну ніч» для окупантів

11:41 28 серпня 2022
Нічний вибух

На околицях окупованого Мелітополя в Запорізькій області, в селищі Мирне, в ніч проти 28 серпня пролунало кілька вибухів, що знищили «штаб» окупантів, де вони готувалися до фейкового «референдуму». Одночасно постраждала і одна з найбільших військових баз рашистів на Запоріжжі. Про це у Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, військова база була розташована на території моторного заводу «Автоцвітлив».

«Окупантам на українській землі, м'яко кажучи, некомфортно і їм тут не раді. Вже протягом 3-х тижнів кожен день у них щось трапляється. Чекаємо на жест доброї волі — вони повинні піти з тимчасово окупованих територій», — підсумував міський голова.

Нагадаємо, раніше було підірвано штаб підготовки до псевдореферендуму у селищі Приазовське Мелітопольського району. А у сусідньому Бердянську в повітря злетіло авто «заступника начальника ДАІ», колаборант загинув.

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