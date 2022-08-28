Неприємні думки у Овнів, нові можливості у Тельців та занепад сил у Скорпіонів: гороскоп на тиждень 29 серпня — 4 вересня 2022 року

Наступний тиждень, який ознаменується закінченням спекотного літа і приходом осені, обіцяє бути спокійним і сприятливим.

Як відзначають автори астрогічного ресурсу slovafrazy, у цей період варто слідувати простим рекомендаціям, щоб знайти шлях до успіху у фінансовій сфері, у коханні, домашніх справах, і просто знайти щастя. А ще багато хто з нас у ці дні перестане робити типові життєві помилки, заспокоїтися, і нарешті знайти твердий ґрунт під ногами.

Про що слід пам'ятати представникам кожного із знаків Зодіаку?

Овен

Якщо раптом вас накриє неприємними думками, не забудьте про добрі поради, які зроблять ранок добрим і зададуть тон усьому дню. Підступи ворогів не залишаться безкарними. А ті негаразди, які з'явилися в житті Овнів через їхні власні проколи, цілком можна виправити саме цього тижня.

Тілець

Тільцям треба навчитися довіряти внутрішньому голосу. Особливо це стосується періоду затишшя, який триватиме до 2 вересня включно. Інтуїція Тельців загостриться, незважаючи на підступи ретроградного Урану. Найсприятливішим днем тижня стане 3 вересня — потрібно буде проявити активність та займатися улюбленими справами.

Близнюки

У цей період знадобиться успіх. Варто сподіватися на допомогу свого числа-талісмана, який допоможе планам щодо зміни обстановки, у покупках та зовнішньому перетворенні. Важливо рухатись у правильному напрямку, але використовувати ті методи, які не шкодять оточуючим — переходити комусь дорогу не варто.

Рак

Ваш тиждень буде максимально розміреним і передбачуваним. Але проблеми, що раптом з'явилися, не варто списувати на порчу і пристріт. Швидше за все, вони перетворяться на нові можливості, причому дуже скоро.

Лев

Леви будуть вкрай щасливими, особливо у вихідні. У ці дні буде корисно подорожувати та виїжджати за місто. А спілкування з природою піде на користь у довгостроковій перспективі.

Діва

Нічні світила допоможуть вирішити їх найголовніші кармічні завдання або максимально наблизитися до їх вирішення. Якщо дуже хочеться досягти чогось, доведеться діяти, а не сидіти на місці і чекати біля моря погоди. Ретроградний Уран запустив потрібні механізми, тому життя представників цього Знаку поступово змінюватиметься.

Терези

Тиждень пройде ефективно у спілкуванні з людьми, у роботі. Стабільний та гарний настрій допоможе залучити до життя сприятливі події та потрібних людей. Очікування дива та гра на других ролях не підуть Терезам на користь, на відміну від активності та рішучості.

Скорпіон

У Скорпіонів у будні очікується дуже спокійний період. Астрологи рекомендують частіше виходити з дому, гуляти і відвідувати басейн. Можна також приймати частіше душ і більше води, щоб залучати силу своєї рідної стихії. На початку тижня може з'явитися відчуття, що все те, що відбувається, вже колись відбувалося раніше, що призведе до упадку сил. Це ілюзія, тому не варто загострювати на подібних думках увагу.

Стрілець

Вам час усвідомити, що ви в глухому куті, а ключем, що відчиняє двері до успіху, стануть різні нововведення — оновлення гардеробу, приготування нових страв, перестановка меблів. Саме так Стрільці зможуть знайти ключ до розуміння всього, що відбувається, і вийти на новий рівень розвитку. Їм під силу перемогти негативні думки про завершення літа та початок сірої осені.

Козеріг

На вас чекає розмірений і спокійний тиждень, а будь-які приємні або неприємні зміни в житті стануть ознакою чогось важливого. Не виключено, що саме на цьому тижні Козероги зможуть розпочати свій шлях до нового життя.

Водолій

Зверніть увагу на правильний підбір одягу, віддаючи перевагу речам певних кольорів. До того ж астрологи радять набратися сміливості, щоб викинути білий прапор у війні з іншими людьми, адже сварки та конфлікти в цей період виявляться вкрай виснажливими для вас в енергетичному плані.

Риби

Для досягнення успіху та утримання поряд удачі потрібно почати дотримуватися принципів усвідомленості. У спробах стати щасливішими всі засоби хороші, тому не варто боятися просити про допомогу своїх близьких та друзів, звертатися за порадою до мудрих людей. Наприкінці серпня та на початку вересня перемагатимуть ті, хто не посоромиться визнати свою неспроможність.

Зверніть увагу на поради астрологів до кінця дня 28 серпня.

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