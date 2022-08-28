Великі фінансові втрати загрожують трьом знакам зодіаку: гороскоп на 28 серпня 2022 року

Остання неділя серпня, що настала після молодика, буде сприятливою для домашньої роботи (прибирання, прання, наведення порядку в шафах), проте на вулиці вас можуть чекати несподівані неприємні зустрічі. Такий астропрогноз опублікував інформаційний ресурс slovofraza.

Однак саме сьогодні можна поступово, не поспішаючи, втілювати в життя плани, які були продумані та намічені попереднього дня. День також сприятливий для вивчення нового — будь-які знання, включаючи іноземні мови, будуть сьогодні засвоюватися максимально повно, тому варто скористатися моментом, щоб запам'ятати справді важливі дані чи факти. Хороша прикмета дня — прийти на допомогу людині, яка її потребує.

Особливу увагу сьогодні варто проявляти представникам трьох знаків Зодіаку.

Стрілець

День обіцяє серйозні зміни в особистих відносинах: як позитивні, так негативні. Може статися і так, що ви станете жертвою підступів суперника або потрапите в залежність від настрою. Раптові та непередбачені витрати позначаться на вашому сімейному бюджеті. Однак якщо поставитися до фінансових криз філософськи, ви зможете вибратися з скрутної ситуації.

Козеріг

Нові справи чи ризиковані підприємства призведуть до фінансового краху, комерційна діяльність зазнає збитків. Особисте життя вимагатиме від вас сьогодні обережності та уваги. Побутові проблеми вийдуть на перший план і спричинять додаткові витрати. На додаток ймовірні домашні клопоти, проблеми з дітьми або нездужання.

Водолій

Перша половина дня несприятлива і загрожує труднощами у професійних та сімейних відносинах. Фінансове становище дещо погіршиться. Можливі програш, платежі за боргами чи втрата цінної речі. Друга половина дня обіцяє бути сприятливою у багатьох відношеннях. Жінки-Водолії мають побачити, а на чоловіків чекає зустріч або звістка, які призведуть до невеликих, але перспективних змін в особистому житті.

Нагадаємо, раніше астролог Ганна Єфремова нагадала, що 20 серпня Меркурій переміститься у знак Діви, знак своєї максимальної сили і пробуде в цьому знаку до 26 жовтня. А це чудовий період для освіти, переговорів, комерції, великих покупок, а також детального підходу до речей, ґрунтовного аналізу, переоцінки цінностей.

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