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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2010
Скульптор: Alfredo Llorens
Розмір: 64×64 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Легенда розповідає про те, що Олександр Македонський багато років поспіль шукав еліксир життя, що дає безсмертя. І ось одного разу під час чергового військового походу таки знайшов його в Аравійській пустелі.
Скільки було радості! Він мало не танцював від щастя.
Еліксир у вигляді живої води було знайдено у гірській печері. Олександр вирушив туди один, не взявши із собою навіть найближчих соратників. Увійшовши до печери, він побачив джерело, що сочилося з-під величезного кристала, яке світилося всіма кольорами веселки.
Заворожений полководець довго дивився на це диво і вже хотів напитися, аж раптом почув дивні звуки. Олександр здригнувся. Озирнувшись, він побачив старезного чоловіка з довгою бородою. Поруч із ним сидів ворон.
Старий сказав:
- Перш ніж напитися, подумай гарненько. Я випив цієї води і живу кілька століть. Якби ти знав, як я втомився! Я просто у розпачі. Я вже давно хочу померти, але не можу. Я вже знемогаю від цього нескінченного старечого існуванням. У мене давно немає жодних бажань. Життя має оновлюватися, а оновлюватись воно може лише через відродження…
Кажуть, на Олександра так подіяли ці слова, що він вибіг із печери, скочив на коня і, не озираючись, скакав, куди очі дивляться. До заходу сонця.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 2 м/с 3х
Тиск: 745 мм