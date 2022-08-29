Астролог зі світовим ім'ям Анжела Перл, яка народилася в Україні, вважає, що 29 серпня 2022 року пройде успішно не для всіх знаків зодіаку.

Деяким із них доведеться боротися з труднощами та долати перепони, проте шанси на сприятливий результат цієї боротьби досить високі, пише інформаційний ресурс .

Овен

Початок дня видасться досить складним — ви не зможете одразу включитися у роботу. Протягом дня очікується багато завдань, з якими ви, безперечно, впораєтеся. Вечірні години найкраще присвятити спілкуванню з рідними чи відпочинку. Це час внутрішнього перезавантаження. Сплануйте активний відпочинок, завітайте до людних місць.

Телець

Щоб продемонструвати свою продуктивність та працездатність, цьому знаку необхідно на початку дня позбутися негативного мислення. У цей час потрібно приділити увагу домашнім турботам та сім'ї, допомогти близьким та родичам. Представникам цього знаку варто більше уваги приділяти оточуючим. Це стане гарним підґрунтям для покращення відносин.

Близнюки

День підійде для аналізу попередніх помилок. Перша половина буде дуже активною: на вас чекають подорожі, спілкування з новими людьми. У цей час представники знаку можуть змінити своє ставлення до життя, визначитися з покликанням. Астрологиня рекомендує залишатися пильними, щоб не помилятися.

Рак

Спокійна атмосфера надасть можливість позбутися негативних думок та ментального сміття. Успіх буде не тільки в робочих моментах, але і в особистій сфері. Усі, хто мають проблеми із самооцінкою, потребують не лише самовіддачі, а й підтримки з боку колег та родичів. Можна змінити посаду, знайти додаткові способи залучення доходу. Астрологиня рекомендує добре попрацювати задля досягнення успіху.

Лев

Цей день доведе, що можна залишатися у зоні комфорту та при цьому відпочивати. Астрологиня рекомендує не боятися ризиків, але продумувати кожен крок і рух. Це важливо, адже зірки люблять порядок та послідовність. День допоможе відкрити для себе щось нове, бути уважним та продуктивним.

Діва

Цього дня важливо залишатися завбачливим та акуратним, не витрачати гроші на зайве та марне. Якщо з'явиться можливість вкласти фінанси у власну справу, то на цьому не варто економити. День підійде для нових справ, можливо, очікується зміна робочого місця. Проте адаптація до нового добре пройде в цей період, тому можна стати новою людиною в колективі за лічені дні.

Терези

Знак знаходиться у сприятливому положенні, тому в цей день ви зможете досягти всього бажаного. Найкращий вихід із проблемної ситуації — завжди залишатися в хорошому настрої. Енергії буде достатньо для вирішення складних питань. Астрологиня радить не сидіти без діла, а використовувати час із користю — розвиватися, спілкуватися, шукати кохання.

Скорпіон

На знак очікує великий успіх у фінансовому плані, однак на любовному фронті потрібно бути обережними. На Скорпіонів очікують на нові знайомства, але не всі будуть приємні в майбутньому. У важких ситуаціях експертка пропонує застосувати наполегливість та креативність. Можна зайнятися просуванням соціальних мереж для отримання додаткового доходу.

Стрілець

На них чекає спокій і умиротворення, але така атмосфера може навіяти неприємні думки. Важливо завжди залишатися на позитиві, щоб не сталося. Ця якість приверне до себе протилежну стать, дасть можливість налагодити спілкування з клієнтами. Важливо у цей день не фокусуватися на поганому. Він сприятливий для примирення з ворогами. Можна сміливо закопати сокиру війни.

Козеріг

Цей день можна і навіть слід використовувати для відпочинку. Головні ліки — спілкування, поїздки за місто, прогулянки. Не варто думати про робочі моменти, навіть якщо відпочити не виходить. День сприятливий для вирішення фінансових питань, щоб розплатитися із боргами, зробити обдумані покупки.

Водолій

Знаку варто дотримуватись законів Всесвіту. Це подарує можливість здобути щастя та підвищити продуктивність у будь-якій сфері. У робочих моментах важливо позбутися безцеремонності. Потрібно більш чемно ставитися до людей. Необхідно дати їм зрозуміти, що їх поважають та прислухаються до їхньої думки.

Риби

День запрограмований на нові справи, співпрацю та ведення бізнесу. У любовній сфері вдасться досягти успіху за рахунок напористості. У роботі знадобиться крапля фантазії. Сімейні пари зможуть набути гармонії, вирішити конфлікти. Астролог радить провести день активно для позитивних змін.

Нагадаємо, що 27 серпня розпочався новий місячний місяць. Цей час, за словами астропсихолога Олени Осипенко, став часом підбиття підсумків та формування творчих задумів та планів на місячний місяць уперед.

Фото Pixabay

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