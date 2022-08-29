Частина водіїв «залишили без Польщі»: через «Краковець перестали пропускати авто — названо причину

На кордоні з Польщею на пункті пропуску «Краківець» не працює база даних Митної служби України. Про це повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби.

У зв'язку з цим оформлення та пропуск транспортних засобів не провадиться в обох напрямках.

«Просимо всіх, хто планує перетин кордону з Польщею обирати інші пункти пропуску. Про відновлення пропускних операцій на „Краківці“ буде поінформовано додатково», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пункт пропуску «Краківець-Корчева» деякий час було закрито через модернізацію, після якої його пропускна спроможність збільшилася майже вдвічі.

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