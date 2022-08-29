Дивний «мокшанець» із вусами штабскапітана та личками штурбанфюрера: в Україні ліквідували майора з Рязані

Поки Генштаб ЗСУ повідомляє загальні дані про кількість ліквідованих в Україні російських військових, волонтери та журналісти розкривають їхні особисті дані.

Так, журналіст Іраклі Комахідзе, який відслідковує втрати рашистів, розповів про ліквідованого в Україні майора Володимира Чаліна з Рязані, який приїхав вбивати українців.

Заступника комбата 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади ліквідували наприкінці травня цього року. Його було поховано 27 травня, проте фотографії журналісту вдалося розшукати лише зараз.

«Його вусате фото та ті, які мені вдалося знайти, раніше не публікувалися», — зазначив Комахідзе.

Один із інтернет-користувачів звернув увагу на те, що форма рашиста схожа на ту, що носили солдати Рейху під час Другої світової.

Раніше Іраклі Комахідзе розповів про путінського військового Кужалова, який потрапив у полон ЗСУ, повернувся додому, але незабаром знову поїхав в Україну, де й загинув.

Фото зі сторінки журналіста

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