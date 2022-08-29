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Могилевська, Данилко, Притула та інші: Зеленський роздав нагороди відомим артистам

18:21 29 серпня 2022
Наталія Могилевська та Сергій Притула

Президент Володимир Зеленський нагородив орденами відомих культурних діячів з нагоди Дня незалежності. Відповідний указ з’явився на сайті президента України.

Почесними державними нагородами за заслуги у зміцненні державності та відстоюванні територіальної цілісності, значний внесок у розвиток суспільного життя та відстоювання інтересів України відзначили зірок шоу-бізнесу.

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагороджено телеведучих Юрія Горбунова та Сергія Притулу, який зібрав на потреби армії рекордні суми.

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня здобули: Андрій Данилко, Віталій Козловський, актор та ведучий Євген Кошовий, Арсен Мірзоян, Артем Пивоваров, Олександр Пікалов, Олександр Пономарьов, соліст групи «ВВ» Олег Скрипка, Дмитро Шуров.

Лідер гурту «O.Torvald» Євген Галич, соліст гурту «ТНМК» Олег (Фагот) Михайлюта, співак та композитор Коля Серга, лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк відзначені Орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

А співачкам Наталі Могилевській, Світлані Тарабарової та Златі Огнєвіч присвоїли Орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

Раніше Наталія Могилевська свого дня народження отримала від ЗСУ несподіваний подарунок.

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