«Ви працюйте, а ми вас прикриємо»: Наталя Могилевська у свій день народження отримала несподіваний подарунок від ЗСУ

Співачка Наталія Могилевська, якій 2 серпня виповнилося 47 років, показала, як відзначила день народження. Святковий вечір вона провела на сцені театру імені Лесі Українки, відіграла свою моновиставу «Я вдома». До зали артистка запросила військових, волонтерів, медиків, представників поліції та тероборони.

Привітати Могилевську також прийшли зіркові колеги та друзі з шоу-бізнесу гуморист Євген Кошовий разом із дружиною Ксенією, колишній кварталівець, а нині народний депутат Юрій Корявченков (Юзік), Влад Дарвін, Юрій Рибчинський, Ольга Навроцька.

Особливий подарунок приготували для Наталі наші захисники. Військові записали відео, в якому подякували за творчість та все, що зірка робить заради перемоги України у війні з російськими окупантами.

Ролик показали на сцені театру після вистави. У фіналі згасло світло, а на екрані з'явилося відеопривітання від ЗСУ.

«Бажаємо великого жіночого щастя! Ви працюйте, а ми вас прикриємо!» — кажуть воїни.

«Дякую всім за цей вечір! За привітання, оплески, квіти, за сюрпризи та вашу увагу! Я щаслива! Люблю вас! Перемоги нашій Україні! Миру нам усім!» — подякувала Могилевська.

«ФАКТИ» повідомляли про те, що MamaRika у перший день народження сина показала його обличчя.

Фото instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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