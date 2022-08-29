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Події

Не впорався з керуванням: на Закарпатті автомобіль злетів у воду з мосту, сімейна пара та їхня донька отримали травми

18:51 29 серпня 2022
Машина впала з мосту

Вдень у понеділок, 29 серпня, у Закарпатській області сталася ДТП — в річку з мосту впав автомобіль, в якому їхали батьки та їхня донька.

Як повідомляють в ДСНС, надзвичайна подія сталася на автошляху між селами Березово та Нижній Бистрий. Машина впала з 10-метрової висоти.

Фото ДСНС

«Водій Opel Corsa не впорався з керування та злетів у річку з моста, де наразі тривають ремонтні роботи. У результаті цього водій, його дружина та донька травмувалися», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники допомогли потерпілим дістатися до карети екстреної медичної допомоги. Дівчинку довелося доправляти на ношах. Наразі родина знаходиться під опікою медиків районної лікарні.

Нагадаємо, що напередодні у Прикарпатті сталася смертельна ДТП за участі автобусу та легкового автомобіля. У селі Назавизів Надвірнянського району рейсовий автобус зіштовхнувся з легковиком, водій якого загинув. В автобусі знаходилися 22 пасажири, 16 з них, у тому числі й шестеро дітей, були доправлені до лікарні.

Фото ДСНС

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