На Рівненщині викрили фанатку кремля, яка зливала дані про переміщення військової техніки ЗСУ

Українська спецслужба продовжує викривати ворожих агентів, які передають росіянам інформацію щодо пересування техніки ЗСУ та корегують удари рашистів.

Так, на Рівненщині викрили чергову прихильницю «руського міра». Як повідомляють в обласній прокуратурі, про підозру оголошено жительці Сарн.

«Жінка, яка є громадянкою рф, але багато років проживає на Рівненщині, здійснювала фотофіксацію руху військової техніки та військовослужбовців вулицями міста. Пізніше, використовуючи програму для миттєвого обміну текстовими повідомленнями WhatsApp, підозрювана надсилала ці фото із коментарем щодо напрямку руху Збройних Сил України на даний час невстановленим особам, таким чином поширюючи інформацію про рух ЗСУ, з можливістю їх ідентифікації на місцевості», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, жінка із проросійськими поглядами та неприязню до України, заперечувала обстріли зс рф мирного населення, підтримувала мету так званої «спецоперації» та визнавала правомірною збройну агресію держави-окупанта.



Санкція статті, яку інкримінують громадянці рф, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, що днями повідомлялося про затримання мешканця Миколаївщини, який збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на півдні. За його «наводкою» у Миколаєві зруйновано і пошкоджено кілька об’єктів військової інфраструктури та завдано нищівного удару по двох школах.

Фото Pixabay

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