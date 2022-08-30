Леви збільшать доходи, а на Дів чекають сюрпризи від другої половинки: гороскоп Анжели Перл на 30 серпня

Відома астрологиня Анжела Перл склала черговий гороскоп для всіх знаків зодіаку, попереджаючи, що в останній вівторок літа є ризик допустити непоправні помилки.

Але їх цілком можна уникнути в тому випадку, якщо більше часу приділятиметься роботі, пише інформаційний ресурс. На відміну від попередніх випусків, гороскоп на 30 серпня вона склала не за місяцями, а за стихіями.

Знаки стихії Вогню

Овен (21 березня — 19 квітня)

Не варто поспішати з ухваленням важливих рішень. Усі дії мають бути ретельно продуманими. Бажано наперед скласти план дій. У першій половині дня можливі розбіжності із близькими, але все швидко вирішиться. Увечері рекомендується зустрітися із друзями, обговорити важливі питання.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Можуть з'явитися нові ідеї щодо роботи. Не варто боятися ділитися ними з оточуючими. З'явиться шанс значно збільшити свої прибутки. Не рекомендується поспішати з ухваленням важливих рішень. Сьогодні — не час для необдуманих вчинків. Бажано не привертати до себе зайвої уваги, краще спостерігати за тим, що відбувається, збоку.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

У першій половині дня можуть виникнути проблеми, але все швидко вирішиться. День підходить для спілкування. Рекомендується обговорювати важливі питання. Рішення не забариться. Вечір пройде цікаво, можливі приємні сюрпризи.

Знаки стихії Землі

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Не варто соромитися просити допомоги у оточуючих. Не з усіма вдасться порозумітися. Рекомендується навчитися слухати та чути співрозмовника. Бажано не братися за фінансові питання цього дня, не робити дорогі покупки. Не варто розраховувати на успіх. Деякі помилки можуть спричинити непоправні наслідки.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Перша половина дня видасться вдалою, вдасться вирішити більшу частину робочих питань. За підтримкою завжди можна звернутися до близьких та рідних. Можливі несподівані сюрпризи від другої половинки.

Телець (20 квітня — 20 травня)

День видасться продуктивним, але напруженим. Рекомендується реально дивитися на речі, тоді стане зрозумілим, як треба діяти. Буде шанс помиритися з близькими людьми, вирішити наболілі питання.

Знаки стихії Повітря

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День підходить для спілкування, ділові переговори пройдуть на найвищому рівні. Вдасться зацікавити своїми ідеями впливових людей. У другій половині дня рекомендується відпочити, вирушити на шопінг, провести час у приємній компанії. Варто приділити час коханій людині, порадувати її сюрпризом.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У першій половині дня можливі незначні труднощі. Але не варто засмучуватися, все швидко вирішиться. Ділові поїздки пройдуть чудово. Не виключені несподівані знайомства. Важливо зберігати самовладання, тоді успіх не забариться.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цього дня буде складно зберігати терпіння та самовладання, навряд чи вдасться уникнути суперечок та конфліктів. На вирішення робочих питань потрібно більше часу, ніж зазвичай. Але сил та енергії вистачить, щоб з усім упоратися. З'явиться шанс укласти вигідну угоду. Друга половина дня буде спокійнішою.

Знаки стихії Води

Рак (22 червня — 22 липня)

У цей день є ризик припуститися серйозних помилок, випустити з виду важливі речі. Справи, які потребують обережності та акуратності, краще відкласти на потім. Увечері вдасться добре відпочити, провести час у приємній компанії. Друзі потішать Раків приємними сюрпризами.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Рекомендується перестати фантазувати та почати реально дивитися на життя. Потрібно більше часу приділяти роботі. З колегами та начальством буде складно порозумітися. Важливо зберігати спокій та самовладання.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Цього дня буде складно порозумітися з оточуючими. Доведеться сильно постаратися, щоб довести свою точку зору. Друга половина дня пройде спокійно, вдасться зустрітися з близькими друзями. Рекомендується поділитися з близькими планами на майбутнє, порадитися, поговорити про наболіле.

Раніше астрологиня Ірина Звягіна припустила, що розв'язана росією війна проти України не закінчиться до кінця поточного року — бойові дії триватимуть до наступного літа.

Фото Pixabay

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