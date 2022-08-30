У Херсоні пролунали вибухи, чути стрілянину (відео)

На Херсонщині, де напередодні ЗСУ почали проводити наступальні дії, вранці у вівторок, 30 серпня, в обласному центрі лунали вибухи і було чути стрілянину.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що вибухи були сильнпими. В одному з районів тимчасово окупованого Херсона було видно дим.

Деякі херсонці стверджують, що у місті чути звуки вибухів на околицях міста.

А вночі фіксувалися прильоти у районі Антонівського мосту.

Нагадаємо, 29 серпня ЗСУ перейшли у наступ за багатьма напрямами на півдні нашої країни. Йдеться, зокрема, про Херсонську область, звідки раніше надійшли повідомлення про удари по позиціях рф. На цьому напрямі у ворога є великі втрати за добу, що минула.

Фото «Типовий Херсон»

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