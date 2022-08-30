39.81 / 40.65 39.68 / 40.69
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Рашисти обстріляли три райони Дніпропетровської області: є постраждалі

10:02 30 серпня 2022
Вирва від снаряду

Ворог вкотре завдав ударів по трьох районах Дніпропетровщини — Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.

«Ніч знову була напруженою — з тривогами та обстрілами», — повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Фото зі сторінки очільника Дніпропетровської ОВА

Фото зі сторінки очільника Дніпропетровської ОВА

За його інформацією, по Нікопольському району ударили з «Градів» та важкої артилерії. У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека, виведені з ладу дві лінії електропередач. Одну електрики уже включили, іншу ще лагодять. Наразі без світла залишаютьсяс до 500 родин.

Фото зі сторінки очільника Дніпропетровської ОВА

У Червоногригорівській громаді росіяни поцілили по житловому масиву. У селі Кам’янське поранена 50-річна жінка, яка залишилася лікувавтися вдома. Один будинок знищений, до десяти пошкоджені. Снарядами зачепило електромережі та газогін.

Фото зі сторінки очільника Дніпропетровської ОВА

По Криворізькому та Дніпровському районах ворог завдав ракетних ударів. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Росіяни, завдаючи ударів по Дніпропетровщині, б'ють по об'єктах інфрастуктури, громадських закладах та житлових будинках.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

178

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

міль

Цей запах відлякує міль: як позбутись шкідника швидко та просто

Пенсія

Пенсія за вислугу років або пенсія за віком: яка виплата вигідніша

часник

Щоб часник ріс «як на дріжджах», покладіть у грядку 2 безкоштовні інгредієнти: про яке підживлення йдеться

Настя Каменських

«Усі чекають на мою дитину»: Настя Каменських розкрила правду про вагітність

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту