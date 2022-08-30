Рашисти обстріляли три райони Дніпропетровської області: є постраждалі

Ворог вкотре завдав ударів по трьох районах Дніпропетровщини — Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.

«Ніч знову була напруженою — з тривогами та обстрілами», — повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Фото зі сторінки очільника Дніпропетровської ОВА

Фото зі сторінки очільника Дніпропетровської ОВА

За його інформацією, по Нікопольському району ударили з «Градів» та важкої артилерії. У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека, виведені з ладу дві лінії електропередач. Одну електрики уже включили, іншу ще лагодять. Наразі без світла залишаютьсяс до 500 родин.

Фото зі сторінки очільника Дніпропетровської ОВА

У Червоногригорівській громаді росіяни поцілили по житловому масиву. У селі Кам’янське поранена 50-річна жінка, яка залишилася лікувавтися вдома. Один будинок знищений, до десяти пошкоджені. Снарядами зачепило електромережі та газогін.

Фото зі сторінки очільника Дніпропетровської ОВА

По Криворізькому та Дніпровському районах ворог завдав ракетних ударів. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Росіяни, завдаючи ударів по Дніпропетровщині, б'ють по об'єктах інфрастуктури, громадських закладах та житлових будинках.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

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