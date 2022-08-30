В етер повертається проєкт «Холостяк»

Канал СТБ вирішив повернути до осіннього етеру свої популярні проєкти. За словами продюсерів, глядачі давно вже просили про такий крок, який емоційно підтримає українців під час війни. Усі проєкти, які будуть показані осіннім сезоном, знімалися ще до війни.



Першими до етеру повернулися шоу «МайстерШеф. Битва сезонів», «Щасливі за сім днів» та «Детектор брехні». Але одним з найочікуваніших стане показ 12 сезону «Холостяка». Його прем'єра мала відбутися буквально за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Поки канал не називає точну дату прем'єри, відомо, що традиційно шоу виходитиме щоп'ятниці.



Нагадаємо, головним героєм 12 сезону став 32-річний львів'янин Алекс Топольський, який останні роки живе та працює в Америці. Зйомки проєкту за його участю завершились у січні. А з початком війни Алекс приєднався до команди міжнародної гуманітарної організації HOPE Worldwide, яка допомагає біженцям.



Традиційно ведучим «Холостяка» став Григорій Решетник.



- Нашу весну вкрали, але цієї осені ми нікому не віддамо, — сказав Григорій. — Ми наповнимо її життям, як ніколи раніше.



Відомо, що восени відбудеться ще одна довгоочікувана прем'єра — оновлене шоу «Танці. World of Dance». На початку зйомок, восени минулого року, виник скандал через участь у проєкті хореографа Тетяни Денисової — довгий час вона жила в Москві й працювала на російському телеканалі. Після початку війни Денисова продовжила співпрацювати з агресором. Напередодні прем'єри шоу СТБ заявив, що розірвав з нею контракт, а знятий проєкт покажуть в оновленому вигляді.

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