Даючи відсіч російським окупантам, біля Опитного на Донеччині загинув Володимир Палій з Томашполя. Йому було 55 років. Солдат був навідником механізованого відділення й загинув внаслідок артилерійського обстрілу.

«Я пам’ятаю нашу розмову. Ти, як часто бувало, пив каву і був дуже засмучений. Причину смутку розповів одразу. Ти сказав мені, що вже кілька днів війна, що пішов сам у військкомат, а тебе не взяли в тероборону, бо вже набрали людей, — пригадує про загиблого односелиця Лариса Нароган. — Тому ти залишив свої координати, бо дуже хочеш бути потрібним в такі важкі часи. А потім — дзвінок з військкомату, ти вранці швиденько зібрав необхідні речі. Володимир, ти був щасливим, не дивлячись на те, що плакали твої рідні, бо йшов захищати рідну землю і свою сім’ю! Далі навчання на полігоні, ні розчарування, ні страху, а гордість. В смс-повідомленнях і дуже рідких розмовах ти говорив одне — все буде Україна і що в тебе все добре! А насправді? Вовка, ти пройшов пекло Сєвєродонецька, вибрався з обіймів смерті в Лисичанську… Майже 5 місяців ти був на нульових позиціях, такі безкінечно довгі та тривожні місяці для усіх твоїх рідних. Бувало, що навіть тижнями ти не виходив на зв’язок. Це були жахливі дні для твоїх Галинки та Ліночки. А як ми усі тебе чекали вдома! Де ж була та ротація, щоб ти на кілька днів приїхав в Томашпіль? Чому так трапилося, що з пекла Лисичанська ти потрапляєш знову в пекло — Піски, Опитне? Ти не жалівся ніколи. 20 серпня ми з тобою розмовляли по телефону. Я пам’ятаю, як твоя Галинка тоді просила, щоб ти беріг себе, наче щось відчувала. А ти відповів, що в тебе все добре, і нехай вона краще береже себе, бо ти хвилюєшся за неї. Це була наша остання розмова з тобою. Наступний день став чорним днем для нас усіх — 21 серпня ти загинув. Як справжній герой, зі зброєю в руках, захищаючи Україну. Твоя чудова дружина, яка кожну мить подумки була з тобою, твоя донечка, яка є твоєю гордістю і радістю, з якою ти ділився усім на світі, яка для тебе була найкращою донечкою і твоєю неймовірною помічницею на війні, твої внуки, твої рідні і друзі, ми усі сумуємо, що ти так покинув нас».

Про час і місце прощання з загиблим, його поховання повідомлять згодом.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що 24 серпня, коли українці і на фронті, і в тилу відзначали День Незалежності, на півдні України загинув боєць із Вінниччини Костянтин Васюк.

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