«Хто тепер донечок до вінця вестиме?»: у війні з рашистами загинув батько трьох дітей

24 серпня, коли українці і на фронті, і в тилу відзначали День Незалежності, на півдні України загинув боєць із Вінниччини Костянтин Васюк. Трагічну звістку повідомив заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрій Мохник:

«Успішний підприємець, батько трьох дітей, член „Свободи“ з 2008 року, колишній голова Калинівської РДА. Захищав Україну на фронті ще з 2014 року. З початком повномасштабного московського наступу знову пішов до війська: спершу служив у складі 95-ї, а дотепер — у 46-ій бригаді. Загинув героїчною смертю».

У рідній Вінницькій області Костянтин Васюк був відомою людиною. Він — активний учасник Революції гідності, після того керував Калинівською РДА. Але у кінці 2014 році сам склав повноваження і після того разом із сином - теж Костянтином — воював на сході. Під час одного з боїв останній отримав важке поранення — ворожа куля снайпера поцілила воїну в груди, пройшла навиліт, зачепивши легеню. 19-річного хлопця одразу доставили в Лисичанськ, там провели першу операцію. Тоді батько навіть розшукав того самого хірурга, який і врятував сина, аби подякувати. Вже після цього поранення хлопець за станом здоров’я не міг повернутись до війська та продовжив навчання. Сам Костянтин Васюк-старший продовжував займатись політичною та громадською діяльністю до повномасштабного вторгнення рашистів.

«Костю, дорогий, рідний наш, як же так?! Ти ж був нашим провідником свободівських ідей, ти ж тримав калинівський стрій, ти ж вигострював справедливу ненависть і відомству ворогові в наших рядах! Ти тримав знамено Незалежности серед свідомих і несвідомих калинівчан! Костю, „над мужністю ридати не пристало“, але ми плачемо у цей день. Гірко плачемо. Плачемо разом з твоєю родиною, — так висловила свою скорботу односельчанка загиблого воїна Юлія Таранюк. — Костю, це завдяки тобі на моєму балконі незалежно майорить прапор України. Дякую тобі, Костю. Костю, Костю, а хто донечок-дівчаток до вінця вестиме?..»

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