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Україна

У розвідці назвали кількість «вагнерівців», які воюють в Україні

17:47 30 серпня 2022
вагнерівець

Російські військові щодня зазнають в Україні відчутних втрат. кремлю потрібно заповнювати кількість солдатів, що вибули, на фронті.

Проведення прихованої мобілізації у центральних та південно-східних регіонах росії зазнає невдачі, повідомили у Головному управлінні розвідки України.

У міноборони росії вирішили збільшити на фронті кількість найманців ПВК, основна маса яких — це представники ПВК «Вагнер"/ «Ліга».

За оцінками військової розвідки України, на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 4500−5000 бойовиків-«вагнерівців».

Їх використовують на певних напрямках як штурмові загони, що діють у першій лінії наступальних військ.

«Вагнерівці» також виконують роль загороджувальних загонів. Вони розправляються зі строковиками та контрактниками, які відмовляються воювати.

Читайте також: Це Україна, Вагнер. Україна вб'є всіх", — Мартін Брест.

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