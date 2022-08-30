Відправили до пекла ще 450 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати рашистів за добу

Якщо в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що за добу, що минула, втрати ворога склали 82 ліквідовані військовослужбовці та 30 одиниць техніки, то у Генштабі надали дані щодо добових втрат росіян на всіх ділянках фронту.

«Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках», — йдеться у повідомленні.

Так, з початку широкомасштабного вторгнення росії в Україні було ліквідовано вже більше 47,5 тисяч ворожих військовослужбовців — за добу, що минула, їхня кількість збільшилася на 450 «двохсотих».

Значно поменшало й певних видів техніки ворога. Зокрема, ЗСУ знищили 19 артиллерийських систем та 29 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливо-мастильними матеріалами.

Фото Генштаба ЗСУ

Інтернет-користувачи бажали премоги українським бійцям, підтримували їх та писали про «врожайний день».

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося про 350 ліквідованих рашистів.

Фото Генштабу ЗСУ

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