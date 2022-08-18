Нещодавно ЗСУ влучили по базі «вагнерівців» у Попасній. Найманці, які звикли вбивати, ґвалтувати, самі не чекали, що стануть мішенню українських захисників. Письменник, блогер, ветеран АТО Мартін Брест пише, що саме в Україні вони отримали смерть й повинні тепер завжди боятися, бо їх тут будуть завжди нищити

«Красива країна, яка звеличує збройне насильство як нову національну ідею. Країна, яка вб'є.

На шевроні якогось Вагнера я побачив напис «Я не вірю ні в що, я тут просто для насильства». На черговому шевроні чергового складу ЧВК «Вагнер». Вони закінчуються швидше, ніж встигають оформити документи.

Пафосно, хльостко, кумедно.

Бачиш, Вагнер,… досі ти ще не зустрічав справжнього насильства. Тобі здавалося, що ти страшний, могутній і нещадний. Що від виду твоїх татух, твоїх зубів та твого АК-12 у паніці розбігається весь світ, і ти крокуєш планетою зі зброєю в руках, вкидаючи цивілізації у хаос і голосно регочучи в обличчя Всесвіту.

А потім тобі дали пі@ді. Чи чули ви, як дають пі@ди музиканти, актори та актриси, які пішли до лав Сил Оборони України? Чи дихали отрутою згорілих порохових, мотаючи дзвінкою головою після «постріііл!» Чи пили ви каву на ганку безстрашної кафешки міста, що димить?

Вагнер? Серйозно? Хто це? Я бачив людей, для яких Вагнер — це композитор: вони штовхали заглухлий Спринтер, сповнений ящиків з боєкомплектом.

Я бачив людей, які й слова такого не знають: вони заряджали цей боєкомплект у високотехнологічну американську зброю. Я бачив людей, яким було все одно на Вагнера, цивілізацію та Всесвіт: вони пили тепле пиво у темному дворику біля похилої хати, повернувшись з бойових.

За татухами та пафосом вони давали фору не тільки тобі, а й Дуейну Джонсону.

Хаос не вийшов: у Всесвіті, кинуті в безодню твого насильства, Комфі надсилає мені смску з пропозицією кредиту на холодильник. Велика випалена пустеля, на яку мала перетворитися моя країна за півроку боїв — з азартом бореться у фейсбуці, що краще, Байрактар у руках чи супутник у небі.

Іноді вночі ми колупаємо пальцем щось у Криму: Залужний каламутить рух, парам-пам, мамулечка.

Красива країна, яка звеличує збройне насильство як нову національну ідею — це Україна, Вагнер.

А Україна вб'є всіх", — пише Брест у Facebook.

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