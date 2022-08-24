Поки що не пізно: Міноборони України запропонувало росії здатися

У День Незалежності через пів року після початку повномасштабного російського вторгнення Міноборони України закликало росію капітулювати.



«росія, сьогодні — як і пів року тому — у тебе ще є можливість підписати свою капітуляцію, перш ніж ми знищимо тебе на нашій землі. Годинник цокає… тік-так, тік-так», — йдеться у повідомленні Міноборони у Twitter.

Нагадаємо, 24 лютого, у перший день широкомасштабного вторгнення росії, міністру оборони України Олексію Резнікову через його білоруського колегу було передано послання з Москви підписати акт про капітуляцію. У такому разі кремль обіцяв припинити вторгнення. Тоді Резніков сказав, що він готовий прийняти капітуляцію росії.

Сьогодні російський міністр оборони шойгу заявляє про «навмисне уповільнення темпів наступу» в Україні нібито для мінімізації жертв серед цивільного населення.

В українській розвідці бачать ситуацію зовсім в іншому ключі.





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