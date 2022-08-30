30 тисяч гривень від юної чемпіонки: 11-річна Валерія Єжова передала чималу суму у фонд «Дизель Шоу»

11-річна чемпіонка світу із шашок Валерія Єжова, яка раніше передала кошти Сергію Притулі, знову назбирала чималу суму. Вона грала в шашки з усіма охочими та заробила 30 тисяч гривень. Валерія завітала на концерт «Дизель Шоу», де зустрілася з улюбленими акторами та провела декілька партій з Вікторією Булітко та Єгором Крутоголовим.

Саме їх дівчинка зустріла за лаштунками концерту та випробувала на міцність грою в шашки. Першою «боролася» з чемпіонкою Вікторія Булітко. Акторка просила підказки, уточнювала правила, вигадувала комбінації, але перемогу після двох партій здобула Валерія.

«Я дуже люблю шахи, і разом із Євгеном Сморігіним ми частенько граємо на репетиціях. А щодо шашок у мене було відчуття, що це трохи нудно. Але зараз, після нашої гри з Лєрою, я подумала, що треба вчитися і розвиватися, бо це цікаво. Окремо дякую Валерії за підтримку нашого „Дизель Фонду“. Ми пишаємося такими дітьми», — зазначила Булітко.

Відігратися за колегу намагався Єгор Крутоголов. Та у дружній партії Валерія з легкістю обіграла й художнього керівника «Дизель Студіо». За правилами гри, Єгор мав би зробити донат на допомогу військовим України, але цього разу чемпіонка сама поділилася зібраними коштами. Так, Валерія Єжова передала 30 тисяч гривень до Благодійної організації «Дизель Фонд».

«Я тебе обожнюю! Якщо ти вмієш грати в шашки й заробляти такі гроші в 11 років, то, по-перше, я за тебе не хвилююся. Але насамперед я дякую тобі! Дякую, що збираєш на допомогу нашим військовим», — крізь хвилювання віджартовувався актор.

Ці кошти вже перейшли на рахунок благодійного «Дизель Фонду», який «Дизель Студіо» відкрила спеціально для підтримки українських захисників, і стануть частиною масштабного проекту «Мільйон доларів для ЗСУ».

Артисти поставили перед собою масштабну ціль, щоб закупити обладнання для військових. Кошти збирають і на концертах, з якими повернулися до глядачів під час війни.

Раніше актори «Дизель Шоу» передали систему антидрон та військову амуніцію для захисників Миколаєва.

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