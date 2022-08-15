Артисти «Дизель Шоу» відвідали рідний Миколаїв та передали подарунок захисникам міста

Артисти та продюсери гумористичного проекту «Дизель Шоу» відвідали Миколаїв, де розпочиналася їхня кар'єра, та передали захисникам міста цінний подарунок. Це система антидрон, яка допоможе в обороні Миколаєва. На апаратуру із-за океану збирали кошти шанувальники колективу.

«Ця чорна скринька прибула через океан. Були пригоди з її доставкою та ввезенням в Україну, але ми наполегливо йшли до своєї мети. І, незважаючи на кілька місяців очікувань та справжньої боротьби, ми її отримали. А потім вирішили особисто відвезти до Миколаєва», — ділиться художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов. Як відомо він та його колеги Михайло Шинкаренко, Євген Гашенко, Олександр Бережок, Юлія Мотрук родом із Миколаєва.

«Донати були різні. Багато моїх друзів приїжджали й віддавали готівку прямо в руки, бо знали, що гроші підуть на добру справу. Найменший донат у цьому зборі був 4 гривні. Я думаю, що зробила його людина, у якої дуже важко з грошима. Втім, навіть цією сумою вона хотіла долучитися до справи і зробити свій внесок у перемогу. Це говорить про те, що у нас найкращі та найкрутіші люди. Для мене бути частиною такої нації — велика честь», — каже Єгор.

Зустрічав представників «Дизель Студіо» голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Гумористи відкрили власну Благодійну організацію «Дизель фонд». Фонд також закуповує автомобілі, машини швидкої допомоги та амуніцію для фронту.

Раніше Єгор Крутоголов розповів, як вдалося вивезти з окупованої Київської області колегу з Білорусі Марусю Грицук.

Артист також поділився, що залишається в Україні, у своєму будинку, де разом із сім'єю переживав ворожі обстріли на початку російського вторгнення.

Фото «Дизель Студіо»

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