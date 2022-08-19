«Дизель Шоу» поховає путіна: артисти оголосили про повернення на сцену

Артисти «Дизель Шоу», які востаннє виходили на сцену напередодні війни 23 лютого, знову повертаються до глядачів. Гумористи дадуть одразу чотири концерти. Більшість учасників команди повернулися до Києва й приступили до репетицій. Кажуть, дуже хвилюються, адже вперше концерти пройдуть в умовах воєнного стану, а глядачам може доведеться просто під час концерту йти до укриття в разі сигналу повітряної тривоги.

«З шаленим нетерпінням чекали на початок репетицій. Бо, щиро кажучи, особисто я не до кінця вірив, що нам так скоро вдасться організувати нові концерти. Але добре, що все так складається. У перший день зібралися майже всім складом, бо частина „дизелів“ була в Києві: я, Олександр Бережок, Євген Гашенко. Приїхала Віка Булітко, не спізнився ні на хвилину Женя Сморігін (сміється). Буквально вчора повернулася Юля Мотрук, і тепер репетиції заграли новими шаленими фарбами. Дуже сумували ми одне за одним. Власне, в такому складі ми й вийдемо на сцену Жовтневого палацу», — розповів «ФАКТАМ» художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов.

Він каже, що чотири концерти готують спеціально для підтримки ЗСУ, частину коштів передадуть на потреби захисників. Також під час виступу буде оголошено збір, глядачі зможуть донатити.

«Ми обов’язково згадаємо наших героїв, волонтерів, улюблений Київ. Ну і, звісно, насиплемо, закрутимо й дамо гарненького гумористичного копнячка російській нечисті, якась чомусь вирішила „асвабадіть“ нашу Україну. Візуалізуємо мрію кожного українця в номері про путіна, який помер. До речі, деякі наші номери вже стали пророчими, тому тут ще й особливе енергетичне завдання. Вірю в це», — трохи розкрив Круголов тематику номерів.

Він запевнив, що концерти пройдуть з дотриманням заходів безпеки. У Жовтневому є укриття. Глядачі зможуть перейти туди у разі сигналу тривоги.

Нещодавно команда «дизелів» повернулася з рідного Миколаєва, де передали захисникам міста систему антидрон та амуніцію.

Нагадаємо, Єгор Крутоголов з родиною від початку російського вторгнення залишається вдома, під Києвом разом із родиною.

Частина команди опинилася в окупації в Київській області. Артистку Марусю Грицук, громадянку Білорусі, вивозили до дому на танку.

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