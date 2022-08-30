Рятують три струмки з гір: перлина Карпат озеро Синевир рекордно обміліло через спеку (відео)

Через засушливу та спекотну погоду цього року, від якої у Європі пересихають річки, рівень води у найбільшому гірському озері України Синевир впав до історичного мінімуму.

Про це «Укрінформу» розповів місцевий гід Віталій Диблюк. За його словами, причиною стало те, що у високогір'ї Карпат та у всьому Закарпатті протягом весни та літа цього року була тривала засуха.

На Синевирському острівці є позначка, що показує на рекордний мінімум, до якого опускалася позначка рівня води в озері. Вона зафіксована влітку 2005 року.

«Але не переживайте, Синевир не пересохне, тому що він постійно живиться трьома струмочками з гір, які ніколи не пересихають і не перемерзають», — додав Диблюк.

За словами гіда, у залежності від погодних умов рівень Синевира коливається — зазвичай, живлення іде трьома струмками. Ранньої весни спостерігається масовий приплив води до озера через танення снігів у горах, менший за обсягом води, але так само потужний приплив води фіксують також восени, коли задощить.

«Синевир по висотам рівня води може „стрибати“ на 5−7 метрів вгору чи вниз. Своєрідним індикатором вимірювання висот є острівець посередині озера, який має свою стабільну висоту — це вершина хребта, затопленого під час зсуву та утворення озера. Від його висоти заміряють мінімум та максимум рівня води в озері. Цьогоріч він найменший за всю фіксовану історію озера», — зазначив він та додав, що у Закарпатті вже почалися грозові дощі, які додадуть води у екосистему.

Озеро розташоване на території Національного природного парку «Синевир» на висоті 989 метрів над рівнем моря. Воно утворилося приблизно 10 тисяч років тому через потужний зсув гірських порід з північного схилу гори Красної, які перегородили долину потоку Озірного. Синевир є однією з візитних карток Українських Карпат та входить до переліку 7-ми чудес України.

До речі, синопткиня Наталія Діденко повідомляла, що невдовзі спека спадатиме — 31 серпня, 1 та 2 вересня температура повітря становитиме +17+22 градусів.

Фото з Вікіпедії

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