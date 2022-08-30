росію треба добивати: генерал США назвав загрозу від «заморозки» війни

Уповільнення темпів наступу російської армії, яке міністр шойгу пояснив «турботою про цивільних», говорить про те, що путінські війська видихаються. кремль поки що не може знайти в росії достатньо добровольців для війни. Але якщо зараз заморозити ситуацію, це буде загроза для України.



Про це в інтерв'ю «24 каналу» заявив американський бригадний генерал у відставці Марк Арнольд.



За його словами, як тільки війна заморозиться, це буде перепочинок для росіян. Вони відновлюватимуть сили й зможуть це зробити в період від 6 до 12 місяців, і тоді вдарять з новою силою.



Він зазначив, що США та союзники по НАТО в жодному разі не повинні говорити про заморожування конфлікту. Зараз потрібно забезпечити Україну сучасною зброєю, щоб ударити по росії, поки російські війська виснажені.



До речі, в Українському інституті майбутнього вважають, що постачання зброї в Україну затримуються через страх швидкої перемоги Києва та можливого розвалу росії.



Генерал додав, що «друга армія світу» провалила військову кампанію проти України, яку готувала, через тотальну корупцію, низький рівень військової підготовки, ведення війни по-старому. А щоб змінити це росії знадобляться роки.



«І це перевага, яку український народ та військові мають використати», — додав Марк Арнольд.



Нагадаємо, російський публіцист та політолог Андрій Піонтковський, який багато років живе у США, вважає, що росія стратегічно вже програла цю війну.

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