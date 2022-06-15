Експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич, у чиєму будинку під Києвом «погосподарювали» окупанти, заявив, що у світі зацікавлені в максимальному ослабленні росії, однак не хочуть, щоб країна-агресор розвалилася. Саме тому колективний Захід не поспішає з постачанням ЗСУ важкого озброєння.

Як передає «24 канал», він вважає, що російську федерацію хочуть поставити на межу розвалу і навіть спрямовувати туди умовні «ніжки Буша» (так називали допомогу США після підписання у 1990 році торгової угоди між Михайлом Горбачовим та Джорджем Бушем про постачання у СРСР заморожених курячих стегенець. Авт).

«На послаблення росії грають усі, навіть Китай. Однак у кожній із країн така межа різна. Франція, Німеччина, Італія, частково інші держави Європейського Союзу цю межу вже перетнули», — вважає експерт і нагадує про низку заяв щодо «спасєнія лица» господаря Кремля. Таким варіантом, наприклад, може стати заморожування конфлікту.

Україна, за його словами, зіштовхнулася з об'єктивними проблемами із озброєнням. Йдеться не лише про техніку, яка втрачається в боях, а й про знищені протягом останніх кількох років арсенали: з 2017 по 2018 рік в Україні згоріло п'ять складів із озброєнням. Якби цього не сталося, то, за словами Тишкевича, запасів вистачило б ЗСУ на кілька років війни.

Щодо рішення країн-партнерів надати Україні озброєння, то, як стверджує аналітик, у цьому роль відіграли самі українці, які чинили завзятий опір країні-агресору. Тишкевич вважає, що переломним моментом став розвиток ситуації під Києвом, Чернігівом та Сумами, звідки українські Сили опору змусили піти ворога.

І чим ефективніше діятиме Україна, тим на великі обсяги техніки вона може сподіватися. Однак на даний момент надходить лише необхідний мінімум, чого дуже мало для досягнення успіху.

«Темпи постачання зброї для України (не лише йдеться про допомогу, а й продаж) дуже повільні. Водночас, як до одного, так і до іншого є питання штучного гальмування», — резюмував Ігар Тишкевич.

Про необхідність постачання сучасної зброї, у тому числі й протиракетної, заявляв президент України Володимир Зеленський, зазначаючи, що затягування з її наданням не може мати жодних виправдань. Він додав, що перші запити на протиракетні системи робилися задовго до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Раніше президент США Джо Байден офіційно заявляв про рішення надати ЗСУ пересувні ракетні установки М142 HIMARS — йдеться про обмежену кількість сучасних ракетних систем середньої дальності. При цьому очільник Білого дому заявляв, що США не заохочуватимуть Україну чи надаватимуть їй можливість «завдавати ударів за межами її кордонів».

Фото Генштабу ЗСУ

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