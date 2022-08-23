«Війна буде закінчена або восени, або влітку 2023-го»: Андрій Піонтковський заявив про те, що росія стратегічно вже програла війну

Україна готується до 24 серпня — нашого Дня незалежності, чого очікувати від путіна цього дня. Російський публіцист і політолог Андрій Піонтковський, який багато років живе в США, вважає, що путін вже вчинив усі можливі злочини в Україні, залишилося лише застосувати ядерний удар. Але тут «путіну пригрозили фізичною смертю, якщо він застосує ядерну зброю в Україні,» — таку думку Андрій Піонтковський висловив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

«путін найняв Ердогана, але Ердоган його має у всіх позах «Камасутри»

Піонтковський також вважає, що путін намагається домогтися припинення вогню і заморожування конфлікту. Для цього він використовує усі можливі засоби. Для диктатора важливо зберегти своє політичне, а отже, і фізичне життя, а це можливо лише у разі зупинення українського наступу. Після провалу «миротворчої» місії Драгі-Макрона-Шольца путін спробував перетягти на свій бік президента Туреччини Ердогана. Проте, як вважає Піонтковський, Ердоган просто сміється з російського диктатора: «Путін найняв Ердогана, але Ердоган його має у всіх позах «Камасутри».

«Підтримка Заходу достатня для стримування агресора, але недостатня для перемоги України над росією»

Андрій Піонтковський повідомив, що днями було опубліковано відкритий лист до адміністрації Байдена від 20 провідних американських аналітиків та військових щодо військової підтримки України. Вони пишуть про те, що ця підтримка є достатньою для стримування агресора, але недостатньою для перемоги над ним. Поставки озброєнь буквально «виривають поразку з рук перемоги», вважають автори листа і Андрій Піонтковський.

За словами Піонтковського, українцям не потрібно побоюватися осінніх виборів у США, оскільки підтримка України в політикумі США безпрецедентна та двопалатна, ну, а «маргінали, які відпрацьовують путінські наративи, є і ліворуч, і праворуч», зауважив політолог.

«НАТО вступить у війну після можливого удару росії на ЗАЕС»

У разі можливого спровокованого удару росії по Запорізькій АЕС країни НАТО сприйматимуть радіоактивну хмару як удар по країнах Альянсу. Андрій Піонтковський сказав: «Радіоактивне виверження вважатиметься як напад на країни НАТО. Тоді НАТО вступить у війну».

«Путін буде відсторонений від влади»

Андрій Піонтковський упевнений, що після звільнення Херсона та удару по Кримському мосту путін буде відсторонений від влади: «До керівництва росії прийдуть такі ж мерзотники, інших у бункері просто немає, але вони будуть змушені зважати на реальність. І вони серйозно поставляться до пропозиції колективного Заходу про те, що початок переговорів можливий тільки після відведення російських військ на лінію 23 лютого».

«Звільнення Херсона та руйнування мосту стануть осиковим колом для путінської росії», — упевнений Піонтковський. Для цього потрібна лише активізація постачання певної номенклатури озброєнь. І тоді можна встигнути завершити гарячу фазу війни цього року. А по суті, вважає політолог: «Зараз українська армія виконує функцію НАТО.«

«Це попередження Дугіну, щоб не критикував путіна як недостатньо послідовного фашиста»

Коментуючи вбивство Дар'ї Дугіної, Піонтковський сказав, що навряд чи в Україні добре знають Дугіна, і тим більше його дочку. «Версія про вбивство Дар'ї Дугіної українськими спецслужбами просто безглузда», — упевнений Андрій Піонтковський. Політолог вважає, що це вбивство було ритуальним: «Це попередження Дугіну, щоб не критикував Путіна як недостатньо послідовного фашиста».

«Дію санкцій росія відчує у найболючішій точці — технологічному відставанні»

Політолог упевнений: «Дія санкцій йде по наростаючій, і росія відчує це у найболючішій точці — технологічному відставанні.» І Китай їй не допоможе. «Труп росії пропливає під ногами товариша Сі, який сидить на березі», — сказав Піонтковський. Політолог вважає, що товариш Сі просто прийняв бік переможця, а це не росія. Стратегічно війну росією програно.

«Війна буде закінчена або восени, або влітку 2023 року. На роки вона не буде розтягнута,» — переконаний політолог.

Нагадуємо про думку військового експерта Олега Жданова, який вважає, що звільнення окупованого Херсона може стати тригером для того, щоб посипалася вся оборона росії.



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