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Події

Наркотики, зброя, багато готівки: в СБУ розповіли про масштабні обшуки у запорізьких чиновників (фото)

19:14 30 серпня 2022
правоохоронці

Контррозвідники СБУ спільно з детективами НАБУ провели низку обшуків у Запорізькій міськраді та обласній військовій адміністрації за підозрою у розкраданні гуманітарної допомоги.

Як повідомили у спецслужбі, обшуки проводили також у складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб.

Під час обшуків у посадових осіб Запорізької міськради виявили велику кількість готівки, речовини, схожі на наркотичні засоби, незареєстровану вогнепальну зброю та патрони до неї.

Слідство триває за трьома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах чи організованою групою);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі);
- ст. 368−5 (незаконне збагачення).

Розслідування проводиться за зверненням Служби зовнішньої розвідки України.

Слідчі дії продовжуються, додаткову інформацію буде оприлюднено згодом, додали у спецслужбі.

Раніше на Запоріжжі викрили корупційну схему чиновників на лінії зіткнення.

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