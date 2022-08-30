«Росіяни запустили снаряди в центр міста, аби перевірити, долетить чи не долетить», — військовий журналіст про обстріл Харкова

Журналіст Андрій Цаплієнко виклав у мережу фото та відео наслідкив обстрілів російськими військами Харкову, під час яких загинули та постраждали місцеві мешканці.

«Прилетіло по Шевченківському району. Троє людей загинуло біля чотириповерхового будинку, одна жінка втратила життя в парку поруч, одинадцять жителів Харкова потрапили на лікарняні ліжка», — пише він у соцмережах і додає, що за оцінками правоохоронців, по місту було зроблено вісім пострілів. Ймовірно, з артилерийської установки 2С7 «Піон», її калібр 203 міліметри.

«Чому це був чистий акт тероризму, спробую пояснити. Дуже великі та потужні снаряди, які можуть летіти на 47 кілометрів. До Харкова можна дострелити з території росії. Але проблема в тому, що на дистанції більше 30 кілометрів розліт снарядів 2С7 може бути до 600 метрів, що позбавляє сенсу використання „Піонів“ в контрбатарейній боротьбі. Тож росіяни сьогодні просто запустили снаряди у центр міста, аби перевірити, долетить чи не долетить. І вчергове навести жах на цивільних», — вважає журналіст.

Нагадаємо, що напередодні рашисти вчергове вдарили по Слов'янську на Донеччині та поцілили в евакуаційну базу товариства Червоного Хреста. В будівлю прилетіли чотири артилерійські снаряди 152 мм.

Фото Андрія Цаплієнка

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