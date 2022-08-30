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Окупанти зруйнували у Слов'янську базу Червоного Хреста, який займається евакуацією мирних жителів

14:41 30 серпня 2022
база

У понеділок, 29 серпня, під обстріл російських загарбників вкотре потрапив Слов'янськ на Донеччині. У місті зруйновано евакуаційну базу товариства Червоного Хреста, повідомив представник товариства Тарас Логгінов.

За його інформацією, рашисти стріляли зі 152-мм артилерії. По базі потрапили чотири снаряди. Зруйновано будівлю, пошкоджено три автомобілі.

Логгінов уточнив, що на базі була група, яка з 18 квітня займалася евакуацією поранених та хворих людей. Волонтери також доставляли місцевим мешканцям продуктові та гігієнічні набори, матеріали для ремонту будинків, ліки та питну воду.

«На всіх картах це місце позначено як будівля Червоного Хреста. Російське командування знало, що військових об'єктів ні на самій базі, ні на околицях немає», — пише Тарас Логгінов.

На щастя, ніхто з волонтерів не постраждав.

Логгінов додав, що волонтери продовжують евакуацію мирних жителів на тій техніці, яка залишилася у їхньому розташуванні.

А сьогодні росіяни знов обстріляли Харків. Близько восьми прильотів зафіксували у центрі міста.

Керівництво Харківщини планує перед початком опалювального сезону евакуювати мешканців трьох районів області.

Фото https://www.facebook.com/taras.logginov

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