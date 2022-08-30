«Придумані перемоги віддаляють справжню Перемогу»: у Міноборони закликали ЗМІ «утриматися від домислів»

Після активізації ЗСУ на півдні країни військові попросили блогерів та журналістів стримано писати про події на фронті, а у Міністерстві оборони надали рекомендації щодо висвітлення бойових дій.

Тих, хто пов’язує свою роботу з інформацією, позиціонує свою діяльність як публічну, має численну аудиторію і користується її довірою, закликали:

Утримуватися від домислів і не давати оцінок діям ЗСУ та Сил оборони України загалом;

Пам'ятати, що тільки військове керівництво володіє усією повнотою інформації про обстановку на передових позиціях, відтак саме військові посадові особи можуть надавати цю інформацію;

Не припускатися подвійного трактування стратегічної та оперативної обстановки, що склалися на фронті, не жонглювати військовою термінологією, не намагатися продукувати власні, нічим не обґрунтовані прогнози.

«Так само неприпустимою є практика вирізання з контексту заяв окремих осіб, у тому числі офіційних, надання цим заявам різного забарвлення і трактування їх на власний розсуд. Головне правило — про військові дії, їхній перебіг, наслідки та результати повідомляють Збройні Сили України!» — йдеться у повідомленні.

У Міноборони також наголосили, що українські воїни майстерно виконують свою роботу і щодня нищать окупантів по усій лінії фронту, та закликали й надалі вірити в українське військо, не ставити під сумнів дії командирів і не слугувати додатковим інструментом в руках російської пропаганди.

«Ворог підступний і безжалісний, він намагатиметься використати будь-яку перевагу, у тому числі інформаційну, аби завдати нам втрат. Слід врешті визнати, що вигадані перемоги не наближають, а лише віддаляють справжню Перемогу, за яку сьогодні б’ється увесь Український народ! Тому саме від усіх нас залежить, як скоро наша Перемога настане!» — додали у міністерстві.

Фото Міноборони України

Нагадаємо, що у вечірньому зведенні Генштаб ВСУ повідомив, що ворог продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, а також посилює угрупування військ на Донецькому напрямку

Фото Генштаба ЗСУ

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