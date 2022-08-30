ЗСУ залишили рашистів без Шнурків: у Генштабі ЗСУ розповіли, куди окупанти перекидають новий корпус

Росіяни продовжують переміщення частин сформованого 3-го армійського корпусу, який розміщувався на території Ростовскої області рф біля кордону з Донецькою областю, на тимчасово окуповані території Запорізької та Харківської областей.

«Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Посилює угрупування військ на Донецькому напрямку», — повідомили у Генштабі ЗСУ, підбиваючи підсумки 188-ї доби спротиву широкомасштабної агресії рф проти України.

Ситуація на фронті наразі наступна:

На Слов’янському напрямку окупанти спробували наступати у напрямку Шнурків, зазнали вогневого ураження та відійшли. Втрати уточнюються.

На Донецькому напрямку противник посилює угруповання військ на Курахівському напрямку за рахунок перегрупування окремих підрозділів зі складу Центрального військового округу. Сили оборони ведуть позиційні бої з метою покращення тактичного положення по лінії зіткнення. Основні зусилля ЗСУ зосереджуються на вогневому ураженні пунктів управління, засобів протиповітряної оборони, складів з боєприпасами та порушенні функціонування системи логістичного забезпечення противника.

На Бахмутському напрямку ворог намагався наступати у напрямках Зайцевого, Веселої Долини та Бахмута, успіху не мав, відійшов. З декількох напрямків одночасно загарбники намагаються встановити контроль над населеним пунктом Кодема, тривають бої.

На Авдіївському напрямку ворог наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Опитного, Авдіївки, Первомайського і Красногорівки, зазнав значних втрат та відступив.

На Південнобузькому напрямку під прикриттям інфраструктури атомної електростанції артилерія російської федерації активізувала обстріли районів населених пунктів Нікополь та Олексіївка.

Нагадаємо, що напередодні українські підрозділи активізували свої дії на півдні України. Військовий аналітик, професор стратегічних досліджень університету Сент-Ендрюс Філліпс O'Брайєн назвав це «багатьма операціями з промацування» оборони росіян.

А американський бригадний генерал у відставці Марк Арнольд вважає, що росію треба «дотискати» і що США та союзники по НАТО в жодному разі не повинні говорити про заморожування бойових дій. За його словами, зараз потрібно забезпечити Україну сучасною зброєю, щоб ударити по росії, поки її війська виснажені.

Фото Генштаба ЗСУ

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