Помер Михайло Горбачов

У вівторок, 30 серпня, у московській Центральній клінічній лікарні на 92-му році життя помер перший та єдиний президент СРСР Михайло Горбачов. Причиною смерті стала важка та тривала хвороба.

Михайло Сергійович Горбачов народився у селянській сім'ї у Ставропольському краї 2 березня 1931 року. Його родина не уникла сталінських репресій. Діда Горбачова по материнській лінії в 1937 році було заарештовано за троцькізм. На щастя, йому пощастило. Звинувачення виявилося настільки безглуздим, що вже за рік його звільнили.

Однак історія з дідом, як стверджував пізніше сам Горбачов, змусила його змінити свої погляди. І він уже в молодості замислювався над тим, що радянська система потребує докорінних реформ.

Горбачов обійняв посаду Генерального секретаря ЦК КПРС у 1985 році. Йому тоді було 54 роки. Він став наймолодшим радянським лідером в історії. Особливо це впадало у вічі на тлі його попередників — Леоніда Брежнєва, Юрія Андропова, Костянтина Черненка. Саме ці старі керівники призвели до занепаду СРСР. Горбачов очолив країну далеко не в найкращі для неї часи. Планова економіка зжила себе. Ціни на нафту на світовому ринку впали, що відразу позначилося на добробуті радянських громадян. СРСР ув'язнув по вуха у війні в Афганістані…

Горбачов взявся до реформ. Слова «перебудова» та «гласність» стали символами його правління. У всьому світі Михайло Горбачов завоював глибоку повагу як політик, який зумів припинити холодну війну. Однак у своїй країні його не злюбили дуже багато. Головне звинувачення, яке висувалося проти Горбачова, — це розвал СРСР.

Йому передувало багато інших важливих, найчастіше трагічних подій — Чорнобильська трагедія, падіння Берлінської стіни та розвал так званого соціалістичного табору в Європі, путч у серпні 1991 року…

Горбачов оголосив про свою відставку 25 грудня 1991 року. Після цього залишився без посад і посад, але продовжував займатися політикою та громадською діяльністю.

Останнім часом він різко критикував президента Росії Володимира Путіна. Горбачов заявив, що путін зруйнував усе, що насилу створювалося в 80-ті роки.

У Михайла Сергійовича залишилася дочка, дві онуки та правнучка.

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