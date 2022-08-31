Групу ТНМК обікрали в Німеччині під час благодійного концерту

Музикантів гурту ТНМК, які представляють Україну на культурному фронті, обікрали під час благодійного концерту в Німеччині. Про це розповів на своїй сторінці у Facebook вокаліст колективу Олександр Фоззі Сидоренко.

Поки музиканти виступали на благодійному концерті у Дрездені, а водій відпочивав у готелі після тривалого переїзду, злодії відкрили бус та вкрали документи, гроші, ноутбуки та іншу техніку. Музиканти звернулися до поліції. Їхнє подальше пересування Європою опинилося під загрозою, оскільки деякі учасники колективу залишилися без документів.

«Під час сьогоднішнього виступу у Дрездені обікрали наш бус. Комп'ютери, документи, гроші. З'ясовуємо наслідки, блокуємо картки. Весело, коротше. У нас двоє залишилися взагалі без документів», — пише Олександр Фоззі Сидоренко.

Шанувальники підтримують музикантів у коментарях, діляться порадами, як отримати тимчасові документи та припускають, що інцидент не обійшовся без прихильників «руского міра».

«300% наводочка від місцевих любителів «руского міра», «Німеччина не така безпечна, як ми звикли думати», «Упевнений що місцеві правоохоронні органи залагодять цю жерсть», «Може русня місцева?», — пишуть у коментарях.

Раніше піаніста Євгена Хмару обікрали у поїзді до Праги.

А гімнастку Ганну Різатдінова пограбували в Іспанії, з її автомобіля викрали особисті речі.

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