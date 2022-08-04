Ганну Різатдінову пограбували в Іспанії

Українську спортсменку, бронзову призерку Олімпійських ігор 2016 року Ганну Різатдінову, яка разом з сином Романом через війну виїхала за кордон, пограбували в Іспанії.

«Залишила автівку, яку орендувала, на стоянці в людному місті. Багато автівок їздять повз. Коли я повернулась до авто, я була у шоці. Скло було вибито, вкрадено рюкзак з усіма документами, дві валізи і речі, куплені в орендовану квартиру. Було 6 пакетів з новими речами для квартири. Напевно, працювали справжні професіонали, тому що так швидко і так багато речей вкрасти. Далі я поїхала у поліцію, написала заяву. Мене одразу попередили, що навряд чи поліція щось знайде.

Що найбільш цинічне, сьогодні я приїхала на місце злочину, сподіваючись, що знайду хоча б паспорт. І побачила машину, з таким же розбитим заднім склом! Жах! Виходить, що ці злодії працюють щодня! І ніхто з місцевої влади не робить нічого! Потім я поїхала міняти машину. Слава Богу, у мене була повна страховка, і вона покрила всі пошкодження". — сказала Різатдінова.

Також Ганна поскаржилася, що натомість місцева поліція виписала їй штраф на 300 євро за те, що кермувала в навушниках.

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