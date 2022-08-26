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«Ми перемогли. Війна закінчилася»: Джамала втілила мрію українців у новій пісні

14:12 26 серпня 2022
Джамала

Співачка Джамала, яка стала учасницею польських «Танців із зірками», та реп-артист Freel випустили потужну композицію «Коли закінчаться війни», в якій втілили мрію українців.

«Якось ми прокинемося від голосу рідних та їхніх слів: „Ми перемогли, війна закінчилася“. Знаю, це станеться. Ця війна закінчиться на нашу користь, тому що ми б'ємося за своїх. За свій дім», — прокоментувала Джамала чуттєву роботу.

Також вийшов анімаційний кліп, який створила українська ілюстраторка Марія Оз. Вона зобразила непростий шлях українців до довгоочікуваної перемоги. У кліпі показані знищений рашистами Драмтеатр у Маріуполі, окупований Херсон, підбитий ЗСУ російський крейсер «Москва» і соняшники, що проросли з загиблих в Україні ворогів.

«Це пісня про всіх нас: вільних, непохитних, непереможних. Вона про тих, хто першими виходить на Майдан, коли відбувається несправедливість, про тих, кого я зустрічаю під судами з плакатами в руках, про тих, хто боронить країну на передовій чи в тилу. Це пісня про той день, коли ми переможемо, а росія припинить свої загарбницькі війни, яких вона має чимало», — каже Freel.

Нагадаємо, Джамала на якийсь час повернулася до України, вона взяла участь у святковому концерті до Дня Незалежності.

Співачка готується до «Танців із зірками» у Польщі, де збиратиме кошти для України. Джамала пояснила своє рішення та розповіла, як до цього ставиться її чоловік.

Фото instagram.com/jamalajaaa

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