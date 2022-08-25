Ніякі ракети не можуть зламати волю народу, який вірить у себе: Зеленський про удари ворога по Чаплиному

У День незалежності України російський ворог, який цинічно заявляє про уповільнення наступу, завдав підлого удару по Дніпропетровській області, внаслідок якого загинули 22 особи, у тому числі 11-річний хлопчик. Але жодні спроби росії залякати українців не матимуть успіху, бо наш народ вірить у себе та власні сили.

Про це заявив у зверненні 182-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«Ніякому ворогові нас не здолати. Немає таких бомб, які можуть стерти свободу, і не буде ніколи таких ракет, які можуть зламати волю народу, який вірить у себе. Чаплине — наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину — 22 загиблих, них п'ятеро згоріли в машині. Загинув підліток, йому було 11 років. Російська ракета зруйнувала його будинок», — повідомив глава держави.

Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції продовжуються.

«Обов'язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили. І обов'язково викинемо загарбників з нашої землі. Жодної плями цього зла не залишиться у нашій вільній Україні», — наголосив президент.

24 серпня російські війська завдали ракетного удару по залізничній станції «Чаплине» на Дніпропетровщині. Спочатку було відомо про 15 загиблих та ще близько 50 поранених.

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський відкинув припущення про можливі переговори з агресором заради нового «Мінська».

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram