«Розстріляв ні за що 5 людей на Київщині»: оголосили про підозру поплічнику кадирова

Служба безпеки України оголосила підозру 30-річному командиру групи спецзагону швидкого реагування «Ахмат» ізнауру мусаєву. Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни у поєднанні з умисним вбивством. Про це стало відомо з опублікованої на сайті Офісу генпрокурора підозри.

«Мусаєв ізнаур, будучи командиром групи реагування „Ахмат“ управління федеральної служби військ національної гвардії російської федерації по Чеченській республіці, мав спеціальне звання — майор поліції. 24 лютого він та його підлеглі вторглися на територію України. Вони окупували територію села Микуличі Бучанського району Київської області й знаходились там по 4 квітня. Протягом цього часу невстановлені особи зі складу спеціального загону під керівництвом мусаєва проводили спеціальні рейди, спрямовані на залякування цивільного населення та з метою його тероризування, шляхом вчинення актів насильства та загрози насильства, під час яких було умисно вбито п’ять цивільних осіб. Це були мешканці окупованого с. Микуличі, які не брали участі у воєнних діях і перебували під захистом Женевської Конвенції».

Одного із вбитих рашистами, за матеріалами підозри, звали Павло Іванюк. Чоловіку було 56 років, і він просто вийшов у власне подвір'я, де його й помітили путінські нелюди.

«Погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї, окупант мусаєв змусив українця стати перед ними на коліна, після чого здійснив постріл з пістолета Яригина „Грач“ в потиличну ділянку голови. Чоловік загинув на місці. Ще однією невинною жертвою його став 43-річний Недолешко Олександр, який не брав участі у воєнних діях. Він теж отримав кулю у потилицю та помер. Мусаєв вбив 44-річного Сергія Хоменка та 41-річну Наталію Ковтуненко, поціливши у лоб. П'ятою жертвою терориста стала 66-річна Надія Гончаренко — мусаєв здійснив постріл в скроневу ділянку голови».

Вбивці мусаєву загрожує від 10 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Зазначимо, що командиром спецзагону «Ахмат» є помічник глави чеченської республіки, екскерівник МВС Чечні апти алаудінов. Він підпорядковується голові Чечні рамзану кадирову. Останній наприкінці липня заявив, що наразі «Ахмат» воює у терористичній «днр» проти України.

Раніше «ФАКТИ» розповідали трагічну історію подружжя з Ворзеля під Києвом. 57-річну Наталію Конопелько та її 59-річного чоловіка Валерія Ткачова кадирівці розстріляли практично на очах їхньої доньки та сусідів.

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