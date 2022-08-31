«Динамо» підписало першого новачка у 2022 році: футболіст грав на чемпіонаті світу

Київське «Динамо», яке розпочало чемпіонат України з ганебної поразки від «Дніпра-1», зробило перше придбання у 2022 році.

Як повідомляє офіційний сайт киян, контракт на чотири роки підписав півзахисник «Зорі» Владислав Кабаєв, який буде виступати за «біло-синіх» під № 7. Про суму переходу не розголошується, але, за даними авторитетного порталу Transfermarkt, трансферна вартість Кабаєва становить 1,5 млн євро. Примітно, що цей трансфер став хорошим подарунком футболісту на день народження — 1 вересня йому виповниться 27 років.

Зазначимо, що ще до офіційного оголошення про трансфер на офіційній сторінці «біло-синіх» в Instagram анонсували перехід фразою «Ласкаво просимо» українською та англійською мовами та силуетом Кабаєва.

Вихованець «Чорноморця», у складі якого дебютував у дорослому футболі, з 2017 року Владислав виступав за луганців. За цей час став двічі, у 2020-му та 2021-му, бронзовим призером чемпіонату України, виступав у єврокубках — групових турнірах Ліги Європи та Ліги конференцій.

У складі "Зорі" Кабаєв став дворазовим бронзовим призером чемпіонату України

Також Владислав захищав кольори молодіжної збірної України, був учасником ЧС-2015 (U20), на якому наша команда під керівництвом Олександра Петракова дійшла до 1/8 фіналу, де в серії пенальті поступилася Сенегалу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Бельгії заплатив рекордні гроші за форварда збірної України Романа Яремчука.

Фото ФК «Динамо»

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