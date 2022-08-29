Роман Яремчук змінив «Бенфіку» на «Брюгге»: чемпіон Бельгії заплатив рекордні гроші

Форвард «Бенфіки» та збірної України Роман Яремчук, який відзначив гол у Лізі чемпіонів в футболці з тризубом, залишив лісабонський клуб і підписав контракт з 17-разовим чемпіоном Бельгії «Брюгге», повідомляє Record.

За інформацією видання, бельгійський клуб заплатив за вихованця київського «Динамо» рекордні в історії клубу 16 млн євро, ще 3 мільйони передбачені у вигляді бонусів. «Бенфіка» також отримає 10% від майбутнього продажу гравця.

Новий клуб 26-річного Яремчука після шести турів посідає у чемпіонаті Бельгії третє місце з двома очками відставання від «Антверпена» (гра в запасі) та «Генка». У Лізі чемпіонів суперниками «Брюгге» у групі стали «Порту», «Атлетико» та «Байєр».

Нагадаємо, що 2021-го український нападник, в активі якого 37 матчів та 13 м'ячів у футболці національної команди, перейшов до «Бенфіки» за 17 млн євро з іншого бельгійського клубу — «Гента». Минулого сезону Роман провів за «орлів» 43 матчі у всіх турнірах, забивши 9 голів та віддавши 6 результативних передач.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Яремчук віддав переможний асист і виграв з «Бенфікою» Кубок Еусебіу.

Фото uaf.ua

152

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram