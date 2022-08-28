«Динамо» без Циганкова ганебно програло у Львові «Дніпру-1»: відеоогляд матчу УПЛ

У неділю, 28 серпня, слідом за поєдинками в Ковалівці та Києві в рамках 2-го туру чемпіонату України з футболу відбувся ще один матч у Львові. Нагадаємо, що один із поєдинків стартового туру через загрозу ракетного обстрілу тривав майже чотири з половиною години.

Чемпіонат України. 2-й тур

28 серпня (неділя)

«Динамо» (Київ) — «Дніпро-1» (Дніпро) — 0:3 (Сарапій, 43, Піхальонок, 55, Рубчинський, 90+1). Юнацькі склади — 2:0.

«Динамо»: Бущан, Кравченко (Кендзьора, 46), Забарний, Попов (Сирота, 13), Дубінчак, Сидорчук, Шепелєв (Гармаш, 46), Шапаренко, Караваєв (Тимчик, 74), Буяльський, Бєсєдін (Ванат, 64) .

Обидві команди пропускали стартовий тур через зайнятість у кваліфікації єврокубків, тож цим поєдинком відкривали для себе новий сезон чемпіонату України. І матч, забігаючи наперед, завершився із несподіваним результатом.

Динамівці, хоч і грали не на рідному «Олімпійському», розпочали поєдинок із позиції сили, ось тільки з моментами не складалося — хіба що можна згадати удар Сидорчука головою з близької відстані, коли м'яч пролетів над поперечиною. До всіх проблем (зокрема через пошкодження навіть до заявки не потрапив Циганков) додалася ще й травма центрального захисника Попова на старті матчу, якого вимушено замінили на Сироту.

Щодо дніпрян, то витримавши стартовий натиск, підопічні Олександра Кучера почали діяти активніше. Гуцуляк пристрілювався від кута штрафного майданчика, але Бущан витягнув м'яч, Забарний ледь не зрізав сферу у свої ворота після прострілу Бузанелло. У підсумку свій шанс «Дніпро-1» знайшов під завісу першого тайму — після розіграшу кутового пішла подача до штрафного майданчика, і центральний захисник Сарапій, вискочивши з-за спин суперників, підрізав м'яча повз Бущана.

Здавалося б, після перерви динамівці мали вийти із зовсім іншим настроєм, але натомість отримали другий гол у свої ворота. Бузанелло прийняв діагональну передачу на лівому фланзі, зряче прострілив у центр штрафного майданчика, і Піхальонок, який набіг туди, пробив точно в кут — 0:2.

Утім, навіть програючи у два м'ячі, «Динамо» не спромоглося на активний пресинг та не досягло успіху в атакуючих діях, а «Дніпро-1» ще в компенсований час забив третій м'яч, оформивши розгром та залишивши киян без очок.

«Шахтар» (Донецьк) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 1:0 (Бондаренко, 77). На 74-й хвилині вилучений Татарков («Кривбас»). Юнацькі склади — 5:1.

«Шахтар»: Трубін, Тейлор (Конопля, 53), Кривцов (Бондар, 63), Матвієнко, Михайличенко (Корнієнко, 54; Очеретько, 72), Степаненко, Петряк, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Сікан (Зубков, 63).

«Колос» (Ковалівка) — «Рух» (Львів) — 2:0 (Мілько, 5, Безбородько, 83). Юнацькі склади — 0:6.

27 серпня (субота)

«Ворскла» (Полтава) — «Верес» (Рівне) — 1:2 (Скляр, 21 — Кучеров, 81, М. Шестаков, 90+7). Юнацькі склади — 2:1.

«Металіст 1925» (Харків) — «Чорноморець» (Одеса) — 0:0. Юнацькі склади — 0:2.

«Львів» — «Зоря» (Луганськ) — 2:3 (Бойко, 12, Нич, 49 — Вантух, 8, Мишньов, 58, Алефіренко, 90+1). Матч юнацьких складів відбудеться 28 серпня.

Становище команд:

1. «Зоря» — 6 очок (2 матчі);

2. «Колос» — 6 (2);

3. «Верес» — 6 (2);

4. «Шахтар» — 4 (2);

5. «Дніпро-1» — 3 (1);

6. «Металіст» — 3 (1);

7. «Олександрія» — 3 (1);

8. «Металіст 1925» — 2 (2);

9. «Чорноморець» — 1 (2);

10. «Динамо» — 0 (0);

11. «Минай» — 0 (0);

12. «Львів» — 0 (1);

13. «Інгулець» — 0 (1);

14. «Кривбас» — 0 (2);

15. «Ворскла» — 0 (2).

16. «Рух» — 0 (2);

Бомбардир: 3 голи — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»).

У другому турі УПЛ у понеділок, 29 серпня, також зіграють «Олександрія» — «Минай» та «Металіст» — «Інгулець».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» дізнався суперників у групі Ліги чемпіонів, «Динамо» — у Лізі Європи, а «Дніпро-1» — у Лізі конференцій.

Фото ФК «Динамо»

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