Спека піде геть: українців попередили про похолодання до +5°

У перший день осені погода в Україні буде комфортною та приємною. Температура повітря складатиме +18…+25 градусів. Навіть на півдні та сході спека піде геть, поступаючись свіжому повітрю — +25…+28 градусів. Такий прогноз опублікувала синоптикиня Наталя Діденко.



Дощі у четвер в Україні малоймовірні. Невеликі локальні опади можливі на півдні.



Характерна ознака початку осені — прохолодні чи холодні ночі, зазначає синоптикиня. Найближчим часом очікується вночі +8…+14, на заході подекуди навіть +5…+9 градусів, а в Карпатах ще нижче.



У Києві завтра буде сухо та помірно тепло, максимальна температура повітря у столиці очікується у +20…+22 градуси.



В Укргідрометцентрі повідомляють, що на Київщині 1 вересня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний 5−10 м/с.

Температура в області вночі +9…+14°, вдень +19…+24°.



Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, цієї осені температура може бути на 1 градус вищою, ніж протягом останніх 30 років. У південних та східних областях можливий дефіцит опадів.

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