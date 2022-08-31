Підуть дощі та різко похолодає: синоптики розповіли про погоду в Україні на початку вересня

За прогнозами синоптиків, із завершенням літа спека в Україні спаде. Чи дійсно вже на початку вересня варто очікувати різкої зміни погоди? На це запитання «ФАКТАМ» відповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

У середу, 31 серпня, очікується суха та подекуди сонячна погода, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень на заході місцями плюс 21, а на сході та півдні повітря прогріється до 33 градусів тепла.

У четвер, 1 вересня, невеликі дощі можливі на заході та півдні, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. На заході подекуди стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 18, а в Криму ще буде тепло — до 29 градусів.

У п'ятницю, 2 вересня, у Західній Україні та на півдні місцями пройдуть дощі, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Температура знизиться на заході подекуди до плюс 18 вдень. Найтепліше буде у Криму — до 27 градусів.

У суботу, 3 вересня, дощі пройдуть у багатьох регіонах України, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Найхолодніше буде на Луганщині — вдень температура може опуститися до 16 градусів. У Криму повітря прогріється до 24 градусів тепла.

У неділю, 4 вересня, невеликі дощі можливі місцями на заході країни, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень на сході України місцями близько плюс 19, на півдні та у Закарпатській області потеплішає до 25 градусів.

З 5 по 7 вересня, за словами Наталії Голені, очікується переважно суха погода завдяки полю зниженого тиску. «А ось 8−9 вересня можливе переміщення атмосферного фронту зі заходу на схід, що принесе до більшості областей, окрім південних, невеликі дощі. Температура в період 5−9 вересня очікується: ночами термометри покажуть 6−14 тепла, а вдень — 18−24 вище за нуль, а ось на півдні країни очікується вночі 10−18 тепла, а вдень — 23−28 градусів», — зазначила синоптик.

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Фото Pixabay

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