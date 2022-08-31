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Події

Завдала збитків на 4 млн грн: у Вишгороді під Києвом молода жінка створила шахрайську схему продажу палива

17:23 31 серпня 2022
затримання

На Київщині розкрили шахрайську схему торгівлі паливом. Раніше у столиці викрили торговців, які займалися нелегальним збутом військового спорядження.

Як повідомив голова поліції Київщини Андрій Небитов, під час активних бойових дій у Київській області 28-річна вишгородська мешканка організувала шахрайську «піраміду» реалізації дизеля та бензину.

Клієнтів приваблювала занижена ціна товару. Вони замовляли паливо тоннами, платили кошти, а замість палива отримували лише обіцянки.

Коли ж ошуканих покупців та «партнерів» стало багато, аферистка втекла до Рівного. Там її викрили працівники кримінальної поліції Київщини.

Поліція зафіксувала 83 епізоди обману покупців. Збитки становили понад 4 млн грн. Шахрайці вже повідомили про підозру.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що шахраї пропонують українцям фейкові виплати від ООН.

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